Объемы ипотеки в августе достигли рекордных значений

Объем выдачи ипотеки в России в августе текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он достиг 375 млрд рублей. Такой показатель является рекордным за всю историю рынка.

Кроме того, количество выданных кредитов увеличилось на 38% и составило 148 тысяч.

По мнению аналитиков, это говорит о том, что ипотечный рынок полностью восстановился после пандемии коронавируса.

Этому поспособствовали восстановление потребительской уверенности граждан и реализация программы льготной ипотеки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

— В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке