Объемы ипотеки в августе достигли рекордных значений
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Объем выдачи ипотеки в России в августе текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, он достиг 375 млрд рублей. Такой показатель является рекордным за всю историю рынка.
Кроме того, количество выданных кредитов увеличилось на 38% и составило 148 тысяч.
По мнению аналитиков, это говорит о том, что ипотечный рынок полностью восстановился после пандемии коронавируса.
Этому поспособствовали восстановление потребительской уверенности граждан и реализация программы льготной ипотеки.
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