Еще одна страна открылась для туристов

Для международного туриста открылась Иордания. Об этом сообщает АТОР.

Въехать в страну могут граждане 43 государств.

Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавируса — «красную» с высоким уровнем заболеваемости, «желтую» со средним и «зеленую» с минимальным.

По прибытии в страну иностранцы из всех групп должны предъявлять на въезде результаты анализов на коронавирус, которые были сделаны не более чем за 72 часа и проходить еще один тест.

Россияне входят в «красную» группу, поэтому им предстоит пройти в Иордании карантин в обсерваторе в течение 7 дней и домашний карантин, который также будет длиться неделю. Кроме того, необходимо будет носить электронный браслет с функцией отслеживания.

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