В кабмин внесен обновленный прогноз социально-экономического развития РФ

Ситуация в экономике России начинает нормализоваться после кризиса, вызванного ограничительными мерами по коронавирусу, а сам кризис не приобрел системного характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базовый вариант обновленного прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленного Минэкономразвитием.

Ведомство рассчитывает, что в последующие годы в российской экономике будет отмечен рост. Так, в следующем году ВВП вырастит на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%.

Ожидается, что ВВП России вернется к докризисным значениям в третьем квартале 2021 года.

Отмечается также, что рубль в 2020-2021 годах будет стабильнее, чем планировалось в мае, а нефть — дороже.

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