В России может появиться авансовый налог для мигрантов

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для приезжающих работать в Россию иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подготовленную ведомством концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

Если инициатива будет одобрена, то желающие нанять мигранта работодатели будут обязаны зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить определенное заявление и оформить электронный патент.

После такой работодатель будет внесен в реестр привлекающих иностранную рабочую силу. Также появится отдельный реестр для недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

Если же мигрант не уплатит НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, ему придут уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней.

Проект закона также предполагает установку условий найма иностранцев, выпуск для них ID-карт с персональными данными и взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию.