Минэкономразвития: реальные доходы россиян сократятся в 2020 году на 3%

Реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3% в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития РФ.

В ведомстве утверждают, что реальные заработные платы населения повысятся на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.

Предполагается, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно.

Согласно информации Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале текущего года сократились на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия упали на 3,7%.

В министерстве также сообщили, что реальные зарплаты россиян в первом полугодии увеличились на 2,9%.

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