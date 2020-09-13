Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро

Пока доллар всерьез не воспользовался возможностью нанести удар, однако до конца осени рубль может побить очередной антирекорд. С таким мнением выступил аналитик компании «Теле-Трейд» Петр Пушкарев.

В интервью «Российской газете» он рассказал, что неприятности для рубля начались в том числе из-за спада котировок нефти. И хотя на этой неделе курсы доллара и евро поднимались до максимальных значений впервые за четыре года, в настоящее время курс смог остановиться.

«Как минимум до конца третьего квартала остается примерным ориентиром для возможного ослабления рубля при подходящем случае», — добавил аналитик.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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