Помпео: CША обеспокоены из-за геологоразведки Турции в Средиземноморье

Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море, выгодна противникам Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что странам этого региона нужно решать проблемы дипломатическим путем.

«Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве», — сказал Помпео журналистам по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Глава Госдепа также отметил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции по поиску энергоресурсов, которые Анкара проводит в спорных водах в районах Восточного Средиземноморья.

Ранее Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Кипра. Европейский союз неоднократно осуждал действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. В 1983 году кипрские турки в одностороннем порядке провозгласили «Турецкую республику Северного Кипра». Государство не было признано мировым сообществом. Анкара поддерживает самопровозглашенное государство и заявляет, что ведет разработку исходя из интересов турков-киприотов.

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