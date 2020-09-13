Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА «Новости».

«ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября», — сказано в сообщении американского диппредставительства.

Посольство США при этом отметило, что со своей стороны приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии. В США также поддержали финансовую модель, которая гарантирует открытое распределение доходов от нефти и газа и их использование на благо народа Ливии.

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