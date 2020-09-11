Глава Минпромторга Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Минпромторга Денис Мантуров посетили ПО «Севмаш».

Гостей сопровождали генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов и директор Севмаша Михаил Будниченко.

Цыбульский и Мантуров посетили крупнейший крытый эллинг Европы для строительства атомных подводных лодок, осмотрели мощности завода и оценили производственную оснащенность предприятия.

Кроме того, участники встречи обсудили деятельность градообразующего предприятия, а также реализацию госпрограммы по техническому перевооружению и реконструкции судостроительного завода.

Также в рамках визита руководитель Минпромторга России посетит Архангельский ЦБК, где примет участие в торжественной церемонии открытия новой выпарной станции и вручит сотрудникам завода ведомственные награды.

По мнению экспертов, судостроение и развитие портовых мощностей можно отнести к ключевым конкурентным преимуществам Архангельской области.

В Северодвинске находятся крупнейшие судостроительные и судоремонтные комплексы России, где отрабатывается значительная часть гособоронзаказа. Именно здесь строят атомные и дизельные подводные лодки и военные корабли. Местные атомные ракетоносцы - основа отечественных Сил ядерного сдерживания нашей страны. Здесь же, в Архангельской области, производят гигантские морские платформы для арктических нефтегазовых месторождений. И Архангельск, как убеждены аналитики, станет одним из важнейших стратегических портов Северного морского пути - транспортной артерии государственного значения.

Ранее Архангельская область заключила соглашение с «Роснефтью», в рамках которого компания вдвое увеличивает перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске.

Благодаря проведённой модернизации оборудования на терминале «Роснефти» в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. тонн. Этот объём превышает в два раза показатели прошлого года.

Соглашение направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества «Роснефти» с местными предприятиями.

Уже с октября начнутся поставки нефтепродуктов через мощности «РН-Архангельскнефтепродукта» в адрес ГМК «Норильский никель». К маю будущего года «Роснефть» поставит предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути.

«Роснефть» также увеличивает отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, в том числе для наиболее крупного проекта - «Восток-Ойл». Ранее компания уже отправила отсюда около 17 тыс. тонн грузов.

Все это будет способствовать выполнению задачи руководства страны по развитию Северного морского пути.

«Это - серьезное увеличение загрузки Архангельского порта, - отмечал Цыбульский. - В этом смысле «Роснефть» провела модернизацию своих мощностей здесь и готова увеличить больше, чем в два раза, перевалку нефтепродуктов, а также увеличить существенным образом перевалку всех металлоконструкций и тех грузов, которые необходимы для проектов арктической зоны. Это очень хорошее направление. Вы знаете, что область в последнее время предпринимала попытки увеличить товарооборот и грузооборот через порт, и мне кажется в этом смысле с компанией «Роснефть» сейчас может получиться существенный рывок вперед. Вы сами понимаете, для области это и дополнительные налоги, и дополнительные рабочие места, и дополнительные компетенции в порту».