Обвиняемого в мошенничестве замглавы департамента Минпромторга Исаева арестовали

Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Как отмечается, Исаева отправили под стражу на 1 месяц 3 суток. Его обвиняют по ч. 4 159 УК РФ (в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее источник сообщил, что Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств, когда был одним из руководителей ЦНИИ «Электроника».

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