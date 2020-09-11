В Совфеде назвали идею бесплатного общественного транспорта красивой

В Совете Федерации считают проект Минтранса о переходе к бесплатному общественному транспорту при условии расширения платности дорог для автомобилистов красивой, но вызывающей много вопросов. Об этом сказал РИА «Новости» глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

По его словам, сама идея красивая, однако «всегда все дело в деталях». У него возник риторический вопрос по проекту: «никуда на машине бесплатно выехать нельзя вообще?». В связи с этим он отметил, что должна сохраниться альтернативная бесплатная дорога.

«Пока же непонятно, должен ли платить владелец автотранспорта за проезд через деревню или по лесной дороге. Куда будут идти эти платежи», — добавил Тимченко.

Ранее в Министерстве транспорта подтвердили, что к 2035 году проезд в общественном транспорте станет бесплатным Минтранс уже подготовил соответствующий проект транспортной стратегии и направил его в правительство для утверждения. Кабмин одобрил инициативу и направил ее на доработку.