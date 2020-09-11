Проезд в общественном транспорте может стать бесплатным к 2035 году

В России проезд в общественном транспорте могут сделать бесплатным к 2035 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Ведомство при доработке транспортной стратегии сохранило возможность перехода к бесплатному общественному транспорту.

Однако, как пояснили в министерстве, это возможно, только если проезд по большинству дорог на личных автомобилях станет платным.

В Минтрансе пояснили, что такая мера призвана стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.

Ранее стало известно, что государственная компания «Автодор» намерена сезонно увеличивать стоимость проезда по платным трассам М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».