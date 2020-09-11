Работу газопровода «Сила Сибири» остановят на неделю

Газопровод из России в Китай «Сила Сибири» на время перестанет работать из-за проведения осенних плановых работ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром».

Профилактические работы пройдут с 15 по 22 сентября. Их продолжительность составит 168 часов, то есть семь суток. Эти сроки уже согласовала российская и китайская компании. По договоренности сторон, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Стоит отметить, что российский газ пустили по газопроводу «Сила Сибири» в Китай в конце 2019 года. В прошлом году было экспортировано 328 млн куб. м российского газа, а за 8 месяцев 2020 года — 2,3 млрд.

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