Замглавы департамента Минпромторга Исаева обвиняют в мошенничестве
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МВД предъявило обвинение заместителю директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антону Исаеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
Исаева обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие просит арестовать обвиняемого, добавила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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