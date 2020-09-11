Почта Банк стал лидером по портфелю POS-кредитов

По итогам июля 2020 года Почта Банк занял первое место по размеру портфеля POS-кредитов, говорится в отчете FRG.



Так, объем портфеля товарных кредитов Почта Банка по итогам июля составил 42,8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 1,1 млрд рублей.

Лидером по выдачам POS-кредитов банк стал еще по итогам марта. Доля Почта Банка в этом сегменте в июле выросла до 19,7%, увеличившись за последний год почти на 4%.

В Почта Банке отмечают, что такой рывок стал результатом большой работы, проделанной в 2019 году и ранее. Главными драйверами стали рост объемов продаж в ключевых федеральных сетях-партнерах, а также увеличение доли в онлайн-канале.

В свою очередь, выстраивание взаимовыгодных отношений с крупнейшими ритейлерами и ряд технологических доработок, внедренных ранее, позволили банку существенно повысить поток заявок и долю одобрений по ним.

«Мы начали развитие в POS-сегменте всего несколько лет назад практически с нуля и за короткое время обогнали многих конкурентов, которые к тому времени уже много лет работали в этой нише как на федеральном уровне, так и на региональном», — вспоминает вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов.

По его словам, в числе факторов успеха — правильный фокус на самых перспективных и прибыльных нишах этого сегмента, онлайн-канале продаж и ключевых партнерах, с которыми удалось выстроить прочные отношения и получить взаимовыгодные условия.

«Мы не боялись пробовать и первыми идти в новые сегменты – продажа книг, быстровозводимых домов и пр. и внедрять инновационные продукты и схемы – например, 10-й платеж в подарок (в далеком 2016 году) или «легкий платеж». Благодаря этим факторам мы смогли расти быстрее конкурентов и рынка в целом, а также восстановить продажи после пандемии гораздо быстрее, чем остальные», – констатировал Павлов.

Наращиванию выдач POS-кредитов способствовало также внедрение летом прошлого года технологии подписания договоров в почтовых отделениях. Благодаря этому оформить кредит на покупку товара в торговой точке или интернет-магазине можно в ближайшем к дому или магазину клиентском центре банка или почтовом отделении. Это позволило банку создать самую массовую в стране сеть POS-кредитования и существенно нарастить долю банка в региональных и локальных партнерах.

На увеличении продаж сказалось и внедрение т.н. «льготного платежа», который позволяет заемщику первые 3-6 месяцев после оформления кредита выплачивать только проценты по кредиту без основного долга. Такой механизм позволяет клиентам легче переносить возникшие в текущих реалиях сложности, переложить нагрузку на будущие периоды или успеть погасить кредит до наступления повышенного платежа.

«В апреле мы тиражировали этот подход на всех партнеров, и это дало отличный эффект – в июле-августе по этой схеме было выдано 5% от всех POS-кредитов. Кроме того, этот подход позволяет нам эффективнее договариваться с ритейлерами и расширять число партнеров, поскольку такая схема интересна и продавцу, и покупателям», - резюмировал Павлов.