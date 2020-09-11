В Минпромторге сочли нецелесообразной идею двойных ценников в магазинах
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Российский Минпромторг отрицательно оценил идею введения новых двойных ценников. Об этом сообщает РИА «Новости».
В министерстве назвали такое решение нецелесообразным. Там считают, что это может сделать ценники перегруженными и продавцам придется применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.
«В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», — заявили в пресс-службе Минпромторга.
Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — двойные.
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