В Минпромторге сочли нецелесообразной идею двойных ценников в магазинах

Российский Минпромторг отрицательно оценил идею введения новых двойных ценников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве назвали такое решение нецелесообразным. Там считают, что это может сделать ценники перегруженными и продавцам придется применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.

«В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», — заявили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — двойные.

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