Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель, потому что инвесторы опасаются несоответствия спроса и предложения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

К 7.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,37%, до $39,91 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI также подешевели: на 0,27%, до $37,2 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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