В российских магазинах могут ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — двойные. Об это пишут «Известия» со ссылкой на письмо с инициативой организации, которое было направлено в Минпромторг.

На новых ценниках предлагается указывать цену за единицу товара, то есть за упаковку, а также за единицу веса или объема, например, 1 кг или 1 л.

Сейчас компании могут сами решать, что указать на ценнике — стоимость товара или единицы веса.

Президент Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл воды, сохраняя ту же цену.

По данным издания, министерство уже сформировало документ, который проходит общественные слушания. Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению, так как это «может привести к перегруженности ценников излишней информацией».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

— Совет Федерации поддержал обязательную маркировку воды с 2021 года

— В России могут запретить фотографировать книги в магазинах