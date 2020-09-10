Вучич заявил, что покупать СПГ вместо российского газа бессмысленно
Президент Сербии Александр Вучич считает, что приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого российского газа невыгодно и бессмысленно, передает РИА «Новости».
Он отметил, что его стране в любом случае нужна диверсификация.
«Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал — люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке, — сказал сербский лидер, комментирую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По словам Вучича, он не будет обязывать Сербию покупать газ дороже. Он отметил, что «вместо русского газа платить за более дорогой — не имеет смысла».
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