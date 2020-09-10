Вашингтон ввел санкции против россиян и украинского депутата

Соединенные штаты включили трех россиян и одного гражданина Украины в санкционные списки, сообщает ТАСС со ссылкой на американский минфин.

Вашингтон считает, что они замешаны в кибератаках и вмешательстве в американские президентские выборы.

В черный список включены россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

В США считают Деркача агентом, который более 10 лет работает на Россию.

Все эти лица подозреваются в попытках повлиять на избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Ранее экс-адвокат Трампа в своей книге заявил, что тот выиграл выборы при помощи России.