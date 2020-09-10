Россия открывает границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о скором открытии границы России с Южной Осетией, сообщает РИА «Новости».

Решение об открытии границы было принято по итогам заседания. Планируется, что соответствующее постановление будет подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ближайшие дни.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — говорится в сообщении.

О том, что Южная Осетия закрывает границу с Россией из-за коронавируса стало известно 1 апреля.

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