США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

США ввели санкции против трех российских граждан и одного украинца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

Вашингтон подозревает их в причастности к киберпреступлениям и вмешательстве в американские выборы.

Под санкции попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.

По данным минфина США, трое россиян живут в Санкт-Петербурге и работают в Агентстве интернет-исследований.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия больше других стран пытается оказать влияние на грядущие в стране выборы главы государства.