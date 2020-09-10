ЦБ показал худший сценарий развития экономики России в 2021 году

Банк России представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2021 году. Он изложен на сайте регулятора.

Этот сценарий предполагает, что пандемия коронавируса будет носить затяжной характер.

Кроме того, возможны и другие шоки для экономики. Например, возможность масштабного кредитного кризиса стран с высоким уровнем государственного долга, а также обострение геополитических рисков.

Согласно рисковому варианту, цены на нефть упадут до $25 за баррель и будут постепенно расти до $35 за баррель в 2023 году. Кроме того, в России усилится проинфляционное давление начиная с I квартала 2021 года.

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