Магазины могут закрыть в случае второй волны COVID-19

Непродовольственные магазины могут снова закрыть, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство дало ответ на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о создании стандартов работы непродовольственных магазинов на случай второй волны инфекции.

Новый регламент предполагал непрерывную работу розничной торговли даже в период карантина.

Однако Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации, согласно которым непродовольственная торговля будет прекращена или ограничена по площади в случае второй волны.

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