Совет Федерации поддержал обязательную маркировку воды с 2021 года

Маркировка упакованной питьевой воды – один из современных технологичных инструментов определения легальности товара, поделился с «Газетой.Ru» своей позицией первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«Посредством электронной маркировки каждый потребитель будет иметь возможность знать, какую воду он приобретает, откуда взята эта вода, и соответствует ли она требованиям, установленным российским и международным законодательством. По полученным от профильного министерства данным, система цифровой маркировки уже показала свою эффективность. Это действенная мера в борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией», — подчеркнул сенатор.

По имеющейся в Совете Федерации информации, проблема контрафактной продукции продолжает оставаться актуальной для отрасли, отметил Митин. При этом данные о доле соответствующей продукции на рынке разнятся.

«Учитывая государственную значимость вопроса, в Совете Федерации специально создана рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. В рамках своей деятельности рабочая группа, в том числе, анализирует информацию о выявленных нарушениях законодательства РФ и норм технического регулирования при производстве и реализации упакованной питьевой воды в целях выработки конструктивных решений по их предотвращению», — рассказал Сергей Митин.

Сенатор считает, что снижение доли контрафактной продукции после введения маркировки может стать важным источником роста для легальных производителей.

«Потребитель с помощью цифровой маркировки в первую очередь получает гарантию легальности, качества, безопасности, а также возможность проверить товар еще до покупки, убедиться, что вода разлита из определенного источника или же это очищенная вода, то есть водопроводная, прошедшая обработку.

Маркировка – это контроль не только на производстве, но на выходе: нелегальный, контрафактный, фальсифицированный товар просто не сможем реализовываться в магазинах конечному потребителю», — заключил он.

Напомним, что в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося в среду, 9 сентября, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года. Его предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.