ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) cохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Таким образом, ожидания большинства экспертов подтвердились.
На такой отметке данная ставка находится с марта 2016 года.
Ставка по депозитам была также сохранена, на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
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