Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что с июня началось восстановление экономики после коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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