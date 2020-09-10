Российские почтальоны проведут турнир по Counter Strike и Dota 2

Почта России проведет соревнования по киберспорту для своих сотрудников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Киберспортивный турнир пройдет в рамках ежегодной спартакиады. Он будет включать в себя командные соревнования в DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, а также индивидуальные турниры в Mortal Kombat 11 и FIFA 2020. В компании планируют, что подобные турниры будут проводиться и в дальнейшем.

«Мы решили перевести спартакиаду в киберспортивный формат во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса. Так мы можем провести традиционные соревнования, не подвергая коллег излишнему риску. В дальнейшем мы планируем сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта», — рассказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Софья Ваняткина.

В компании также добавили, что участие в киберспартакиаде в качестве спортивного аналитика может принять любой из зрителей. Для этого надо будет верно спрогнозировать, какие команды займут первые места в каждой из дисциплин.

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