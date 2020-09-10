Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго почти на 300 млн рублей

Счетная палата России по результатам проверки работы Минэнерго в 2019 году выявила недостатки и нарушения в ведомстве на общую сумму в 292 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Недостатки и нарушения выявлены в том числе при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций.

При этом доходы Минэнерго в отчетном периоде составили 46,7 млрд руб., или 106%, отметили в СП. Что касается расходов ведомства, то они исполнены не полностью, неосвоенными остались 891,7 млн руб. — 3,4% утвержденных бюджетных назначений.

По данным Счетной палаты, 80% всех расходов Минэнерго — 18,6 млрд руб. — пришлось на реализацию государственной программы «Развитие энергетики».

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