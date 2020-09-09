ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов

Федеральная налоговая служба России объяснила правила уплаты налога с банковских вкладов. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Так, сводное налоговое уведомление будет сформировано по итогам сведений, которые банки предоставят в территориальные органы ФНС. Эта информация должна будет отсылаться не позднее 1 февраля расчетного года. Данные по расчету НДФЛ будут включать в себя имущественный налог, что позволит избежать декларирования.

В ФНС уточнили, что налоговая база будет сформирована с сумм, которые превышают доход от вложения 1 млн руб. сроком на один год. При этом она будет рассчитана как произведение ключевой ставки Банка России, которая действительна на первое число налогового периода, на 1 млн рублей.

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