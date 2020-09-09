Число компаний на рынке внутреннего туризма выросло почти на четверть

В крупных городах России на 21% увеличилось число компаний, занимающихся организацией туров по стране. Об этом говорится в пресс-релизе геосервиса 2ГИС, поступившем в «Газету.Ru».

В августе в 15 крупнейших российских городах работали 936 компаний, предлагающих туристические поездки по России. Это на 21% больше, чем в 2019 году. Во многом этому способствовали ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.

Самый значительный прирост был зафиксирован в Нижнем Новгороде — за год туристических компаний внутреннего профиля там стало больше более чем в 3 раза. На втором месте — Екатеринбург. В пятерку лидеров вошли также Уфа (+46%), Казань (+40%) и Волгоград (+25%).

При этом общее число турагентств в России снижается. За год их количество в крупнейших городах страны в целом сократилось на 5%, сильнее всего — в Москве (на 11%), Екатеринбурге и Самаре (на 8%).

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что около 50 тыс. человек купили туры по России с кешбэком.

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