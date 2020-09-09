Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причины падения курса рубля, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, это вопрос, который больше относится к прерогативе правительства.

«Определенная волатильность и раньше имела место. Практически всегда рубль потом откатывался назад, рубль подрастал обратно. Волатильность имеет место, но в целом, это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которые захеджированы от рисков, благодаря экономической политике нашего правительства», — заявил представитель Кремля.

7 сентября курс евро на Мосбирже впервые за четыре года превысил отметку в 90 руб. По данным на 9 сентября, курс евро на открытии торгов Мосбиржи составил 89,88 руб., доллар — 76,39 руб.

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