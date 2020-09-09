В сентябре на каждого ребенка к пособию по безработице выплатят 3 тысячи рублей

В сентябре безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, выплатят 3 тыс. руб. в дополнение к пособию по безработице. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 8 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в стране на фоне распространения коронавируса базового дохода безработным сверх пособия по безработице.

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