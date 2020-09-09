Эксперт оценил идею введения минимального гарантированного дохода

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал возможное введение минимального гарантированного дохода. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт пояснил, что он может быть выплатой определенной суммы всем гражданам страны без всяких условий, а может представлять собой предоставление определенных социальных услуг от государства. Например, бесплатное трехразовое питание для детей в учебных заведениях или предоставление школьной формы.

Сафонов отметил, что введение базового дохода начало обсуждаться из-за автоматизации и роботизации труда, которые привели к снижению занятости населения.

Эта идея должна компенсировать гражданам риски потери работы или снижения уровня зарплаты и повысить желание заводить детей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в стране гарантированного дохода граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев предложил ввести в России гарантированный доход