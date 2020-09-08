Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей с детьми, передает ТАСС.
По словам Костина, вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного может стать одним из методов стимулирования занятости в стране.
Он пояснил, что речь идет именно о работающих гражданах с низкими заработными платами.
«Чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего», — сказал глава банка.
Костин добавил, что такая мера позволит компенсировать издержки родителей, связанные с детьми, после выхода на работу.
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