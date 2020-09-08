Костин обеспокоен нежеланием госструктур привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты

Глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума высказал сожаление, что госструктуры избегают привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Например, речь, по его словам, идет о строительстве трассы «Москва - Казань», которая станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

«Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 трлн рублей денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы 1,5 года проработали над проектом ГЧП Москва – Казань – строительство автодороги – сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули. То есть частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле», - констатировал Костин.

При этом он напомнил, что группа ВТБ всегда была «активным сторонником государственно-частного партнерства».

«Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры – аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Питере – это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных», - напомнил Костин.

Сейчас же банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства».

«Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать ГЧП», - настаивает Костин.

Протяженность новой скоростной автотрассы Москва-Казань должна составить 729 км. Всего проект оценивается в 600 млрд рублей – свыше 200 млрд из них планировалось привлечь из внебюджетных средств. ВТБ планировал принять участие в реализации трёх участков.

В 2019 году ГК Автодор и ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км.

Соглашение было анонсировано в присутствии президента Владимира Путина.

Группа ВТБ существует на рынке ГЧП с 2007 года и привлекли в подобные проекты более $17 млрд.