СМИ: прямое сообщение между РФ и Египтом откроется 9 сентября
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Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется в среду, 9 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского национального перевозчика.
Отмечается, что рейсы из Москвы в Каир будут следовать по понедельникам, средам и субботам.
Согласно заявлению официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полетов между Россией и Египтом было дано авиакомпаниям обеих стран.
Когда именно возобновятся полеты в Москву, пока не уточняется.
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