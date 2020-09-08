СМИ: прямое сообщение между РФ и Египтом откроется 9 сентября

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется в среду, 9 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского национального перевозчика.

Отмечается, что рейсы из Москвы в Каир будут следовать по понедельникам, средам и субботам.

Согласно заявлению официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полетов между Россией и Египтом было дано авиакомпаниям обеих стран.

Когда именно возобновятся полеты в Москву, пока не уточняется.

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