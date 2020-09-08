Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень спада российской экономики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эти изменения оказались не такими глубокими, как в других странах, «вопреки негативным прогнозам».

Глава кабмина добавил, что темпы восстановления экономики идут быстрее и динамичнее.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира», — сказал Мишустин.

По его мнению, таких результатов удалось добиться благодаря своевременно принятым президентом и правительством решениям.

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