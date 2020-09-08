Fitch улучшил прогноз для ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Fitch ожидает падения ВВП на 4,9%. В прошлом прогнозе эксперты заявляли, что ВВП снизится на 5,8%.

В агентстве пояснили, что это связано с восстановлением потребительского спроса в стране, увеличением фискальной поддержки и восстановлением цен на нефть.

Кроме того, аналитики считают, что государственные антикризисные меры предотвратят резкое ухудшение ситуации на рынке труда и помогут защитить доходы граждан.

Согласно новому прогнозу, к докарантинному уровню ВВП России вернется только к началу 2022 года.

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