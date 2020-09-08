В ФНПР сочли рациональной идею сделать 31 декабря выходным

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков назвал рациональной идею сделать 31 декабря выходным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что перенос выходного дня с 3 января 2021 года на 31 декабря заложен в соответствующем проекте Минтруда.

Шершуков также отметил, что данная тема давно была на повестке, однако поскольку проект Минтруда только появился, ему рано давать оценку.

По мнению зампредседателя, это можно будет делать как только он пройдет через Российскую трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Министерство труда предложило сделать выходным 31 декабря в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В следующем году 31 декабря может стать выходным