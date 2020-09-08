Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, взыскиваемый налог с дивидендов и процентов не должен быть больше 15% от общей суммы дивидендов.

В некоторых случаях соответствующий процент может достигать 5%, в частности если лицо, имеющее право на дивиденды, — это иностранная страховая компания или пенсионный фонд. То же касается и органов местной власти и центрального банка.

Протокол подписали главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис.

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