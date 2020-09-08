Минтруд предложил продлить новогодние выходные

Министерство труда предложило перенести выходные в 2021 году, установив новогодние праздники с 1 по 10 января, пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

»Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан», — сказали в минтруде.

Проект предлагает в 2021 году установить выходные с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. В настоящее время 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минтруд объяснил, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря