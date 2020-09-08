Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.

Бабин добавил, что доллар сейчас нестабилен из-за грядущих выборов президента в США и гражданских волнений в стране, а также в связи с ультрамягкой монетарной политикой ФРС.

А евро ожидает снижение спроса, поскольку остается угроза второй волны пандемии коронавируса, а экономика Евросоюза переживает проблемы.

Эксперт добавил, что из-за возможного глубокого кризиса мировой экономики развивающиеся валюты могут испытывать давление и колебания на протяжении года. Поэтому если рассматривать возможность вложиться в такие валюты, то нужно быть готовым к их высокой волатильности.

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