Трамп: мы запретим госконтракты с компаниями, имеющими прозводство в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти запретят федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые локализуют производство в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай», — заявил Трамп.

Как сообщалось, власти Китая готовятся распродать 20% американских трежерис на сумму $200 млрд. Некоторые экономисты считают, что это вынудит ФРС снова включить печатный станок: в противном случае регулятор не сможет выкупить у КНР такой объем долговых бумаг. Серьезным шоком для финансовой системы страны это не станет, а вот политические последствия для нынешнего президента Трампа могут оказаться фатальными.

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