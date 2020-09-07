Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 4 года

Курс евро на Московской бирже подорожал по отношению к рублю на 0.98%, достигнув 90,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта превысила отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года.

Курс доллара также показал рост — на 0,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. Он достиг 76,11 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер дал прогноз по пределу падения курса рубля в сентябре.