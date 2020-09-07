Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 4 года
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Курс евро на Московской бирже подорожал по отношению к рублю на 0.98%, достигнув 90,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Европейская валюта превысила отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года.
Курс доллара также показал рост — на 0,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. Он достиг 76,11 рубля.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер дал прогноз по пределу падения курса рубля в сентябре.