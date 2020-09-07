Россия займется восстановлением объектов энергетики Сирии

Россия восстановит в Сирии 40 объектов инфраструктуры в рамках новой «дорожной карты» по энергетике. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Борисов, передает РИА «Новости».

«В том числе это каскад гидроэлектростанций, которые были построены в свое время ещё советскими специалистами, и возобновление добычи шельфовых месторождений — соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации», — сказал Борисов.

Ранее президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности на территории страны и преодолении экономических последствий войны.

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