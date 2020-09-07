В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин заявил, что дефицита шампанского в России не ожидается. Об этом сообщает РИА «Новости».

По оценкам ведомства, на российском винном рынке достаточно как поставщиков, так и ассортимента данного товара.

Мишеловин выразил надежду на то, что в период новогодних праздников россияне найдут в магазинах в том числе и продукцию новых производителей и поставщиков.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в этом году шампанское может оказаться в дефиците из-за погодных условий.

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