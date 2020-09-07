Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»

Газета Politis обнародовала список людей, которые в 2008–2012 годах вместе с членами своих семей получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

Как пишет газета, в этом списке есть российские, украинские и сирийские бизнесмены, которые «входили в группу высокого риска», которые в те годы были под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы.

Так, в нем оказался первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель из Тулы Антон Белобрагин, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин (с супругой), президент компании «Евраз» Александр Фролов, экс-руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с супругой и дочерью), президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, ныне покойный банкир Владимир Коган, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, а также бизнесмен Саша Персовский, сообщает газета.

Кроме того, в список были включены известные украинские предприниматели. Среди них — Игорь Коломойский (с женой и дочерью), Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук (с супругом), Михайло Киперман (с женой), глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук, говорится в статье.

Как указывается в публикации, в числе тех, кто в то время получил кипрские паспорта, также были бизнесмены из Сирии Рами Маклуфа и Разана Отмана.

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