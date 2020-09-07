«Известия»: российские банки аннулировали кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

В августе российские банки отказались предоставлять кредитные каникулы около 15 тыс. заемщиков, что составило порядка 4% от всех поданных заявок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Как сообщает издание, к 26 августа в банки было направлено свыше 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы.

Отмечается, что у граждан есть 90 дней на предоставление документов, которые подтверждают право на льготу.

«Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля», — сообщили в Банке России.

В апреле этого года в России вступил в силу закон о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от пандемии коронавируса. На льготу могут претендовать граждане, индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса, если их доходы уменьшились на 30% по сравнению со средним показателем предыдущего года. Отсрочка выплат длится шесть месяцев.

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