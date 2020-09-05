Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

Министерство экономики и социального развития России ожидает, что в сентябре текущего года в стране произойдет сокращение общего уровня цен на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевой инфляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что эти данные соответствует годовому темпу 3,6–3,7% в годовом выражении.

При этом предполагается, что на темпы ускорения цен повлияют высокие результате по урожаю, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма при постепенном открытии границ между странами.

Кроме того, в августе рост годовой инфляции достиг 3,6%, что оказалось выше ожиданий Минэкономразвития.

По данным ведомство, это случилось благодаря сезонному снижению стоимости плодоовощной продукции, ослаблению рубля, которое привело к увеличению цен на непродовольственные товары с импортной составляющей, проведение отложенной индексации цен на газ для россиян и др.

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